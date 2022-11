While the Moon

PIAS.

Naima publie son premier album sur le label qui a développé dans le monde entier la carrière de Melanie De Biasio. On y pense forcément en écoutant cette voix blues, gorgée de tout ce qu’elle a vécu, avec ces silences, cette saudade, cette mélancolie, ces sonorités jazz… Produit par Koen Gisen avec le groupe de scène de Naima (Vitja Pauwels à la guitare, Lara Rosseel à la contrebasse, Tijl Piryns à la batterie), ce disque de la chanteuse, saxophoniste, pianiste, guitariste, autrice et compositrice, est plus qu’un médicament, un baume, un modèle de musicothérapie. C’est une lumière gorgée d’espoir, de beauté et de douleur transformée en ondes positives…