Naima Joris: la résilience par la musique

Tout prédestinait la petite Naima, née à Malines en 1981, à devenir chanteuse. Son fameux papa Chris Joris, pianiste et percussionniste de jazz, l’avait ainsi baptisée en hommage à John Coltrane. Mais la fée destinée en a décidé autrement et c’est pour cela que Naima Joris ne publie qu’à 41 ans son premier album, après deux EP fort remarqués sortis en 2021 et ce printemps 2022. « Mes parents se sont séparés et j’ai vécu à Marseille avec ma mère de 11 à 18 ans. Avant cela, à 8 ans, j’avais l’ambition de devenir pianiste mais après un an de solfège, j’ai abandonné. J’ai plutôt appris le français. Ma mère ne voulait pas m’acheter un piano. Et puis j’ai découvert le sax soprano de Pierre Vaiana avec qui mon père jouait. Mais il a d’abord fallu que j’étudie le sax alto et joue du Bach durant deux ans. Ce n’est pas ça que je voulais. Je me sentais isolée dans ce petit village de Provence, près de celui où vivait Nina Simone que j’ai vue sur scène à Avignon à 17 ans. »