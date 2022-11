Avant Bach, il y avait Heinrich Schütz

Alors que l’on commémore ce 6 novembre le 350e anniversaire de sa mort, retour sur Heinrich Schütz, compositeur qui fut l’une des figures majeures de la musique baroque allemande au XVIIe siècle. Un précurseur et un passeur entre l’esthétique de la Renaissance et la modernité baroque, dont l’influence compte encore aujourd’hui.

Essentiellement vocale, l’œuvre de Heinrich Schütz pourrait aujourd’hui paraître quelque peu datée pour les plus jeunes oreilles. D’autant plus que le compositeur allemand, né à Köstritz le 8 octobre 1585 et mort à Dresde le 6 novembre 1672, est longtemps (toujours ?) resté cantonné aux manuels de musicologie ou aux fins connaisseurs de l’Histoire de la musique.

Pourtant, Schütz – Henricus Sagittarius en latin, surnommé le Sagittarius – est considéré comme l’un des musiciens allemands les plus importants avant Bach et l’un des compositeurs les plus importants du XVIIe siècle. Et, s’il a peut-être été peu servi par l’Histoire, il est l’un des grands représentants de la première période baroque allemande. Un précurseur, « père de la musique allemande », qui a contribué à donner une impulsion nouvelle à la musique occidentale lui offrant une nouvelle sensibilité et de nouvelles inspirations.