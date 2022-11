Lady Blackbird: «Je chantais tout le temps, et j’aimais ça»

Lady Blackbird avec Chris Seefried à la guitare, Jonny Flaugher à la basse, Kenneth Crouch aux claviers et Jimmy Paxson à la batterie. Samedi 12, 22 h 45 au Rockit Festival de Groningen ;dimanche 13 à 20 h 30 à Bozar, Bruxelles.

Ça déchire, ça brûle, ça envoûte. Ecoutez Blackbird, vous serez hypnotisé par cette voix chaude et grave et fragile et sensuelle. Passez à It’s not that easy, et vous serez enflammé par cette voix plaintive et sexy. Et le velours de Fix It. Et l’éraillement de Ruler of my heart. Et la prière de Collage. Et la détresse de Lost and Looking… Et les six autres morceaux de cet incroyable album qu’est Black Acid Soul, le premier de Lady Blackbird mais qui montre une grande maturité, une voix exceptionnelle et des arrangements d’une subtilité rare.