Corelli: Baù, Buccarella

Ricercar.

C’est une tradition pour Ricercar que d’offrir un CD au vainqueur du prestigieux concours de musique ancienne de Bruges. En 2021, le Premier Prix était attribué au gambiste italien Teodoro Baù. Et paradoxalement, c’est à un violoniste qu’il consacre son premier CD, Arcangelo Corelli. Mais pas par hasard, l’op. 5 de ce dernier a vraiment fait office d’étalon de la musique de chambre à la fin du XVIIe siècle, ce qui lui a valu d’être joué sur d’autres instruments. Les adaptations de Baù colorent fort subtilement un autre déploiement sonore qui s’inspire de plusieurs exemples d’ornementations et, entre autres, de celles, pour un instrument plus sombre du fameux violoncelliste Geminiani.