Benjamin Lackner, comme dans un rêve

ECM

Cet album est du ECM tout craché. Une sonorité extraordinaire, captée aux studios La Buissonne à Pernes-les-Fontaines, près d’Avignon. Des compositions entre nostalgie et sérénité, douces et rêveuses, toutes du pianiste Benjamin Lackner sauf une, due au contrebassiste Jérôme Regard. Un piano quasi chopinesque, la trompette poétique de Mathias Eick, les percussions fluides de Manu Katché, la contrebasse inspirée de Jérôme. Un quartet superbe, une musique qui l’est tout autant, où tout semble réalisé sans aucun effort, où tout coule comme une rivière tranquille, où l’espace sonore se mue en paysage de nuages et de ciel bleu. C’est magnifique. On réécoute et on réécoute encore. Sans se lasser.