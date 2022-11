Alphonse Bodson, version In.Out

Travers Emotion

Du jazz sous beaucoup de formes. Plus bluesy, plus funky, plus manouche, plus trad. Mais toujours avec sincérité et honnêteté. Cet album ne renouvelle pas le jazz, mais ce n’est pas toujours indispensable : il est là non pas pour servir d’ostentatoire carte de visite, style vous voyez comme j’ai été au-delà des frontières, mais pour nous faire du bien, tout simplement, comme il a fait du bien aux musiciens qui l’ont créé. Le guitariste Alphonse Bodson, mais aussi Cécile Broché au violon, José Bedeur au violoncelle, Jérôme Baudart à la batterie, Michel Mainil au sax ténor et Olivier Stalon à la basse. Un album qu’on place toujours sur sa platine avec plaisir.