Wallonie: un plan Grand Froid renforcé en raison de la crise

Le dispositif est activé depuis ce 1er novembre. Avec des budgets supplémentaires pour l’aide alimentaire et pour soulager la facture énergétique des structures de terrain.

Comme chaque année à pareille époque, la Wallonie a activé son plan Grand Froid dès ce 1er novembre. Le dispositif sera d’application jusqu’au 31 mars prochain pour venir en aide aux personnes en grande difficulté. Le plan s’appuie sur les sept relais sociaux urbains : Charleroi, Liège, La Louvière, Mons-Borinage, Namur, Tournai et Verviers. Ceux-ci sont chargés de coordonner les innombrables opérateurs de terrain qui viennent en aide aux plus démunis. L’accueil de ceux-ci est inconditionnel et permanent : 7 jours sur 7, 24 heures sur 24.

Dans ce domaine aussi, la crise énergétique doublée de la hausse des prix impose d’intensifier l’effort, et de lui permettre de faire face à des demandes plus nombreuses. Christie Morreale (PS), ministre wallonne de l’Action sociale, a donc débloqué onze millions supplémentaires pour le secteur, en vue de cet hiver 2022-2023.