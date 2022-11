Les miniatures de ce Dear Uncle Lennie

Yolk Music

Dear Uncle Lennie, c’est le trio du pianiste suisse Camille-Alban Spreng, du guitariste français Benjamin Sauzereau et du banjoïste italien Marco Giongrandi, tous Bruxellois. On a évidemment droit à des sonorités particulières avec ces instruments, et c’est vraiment original. D’autant que les musiciens en utilisent les possibilités sans jamais faire de show. En fait, ils racontent des histoires, et les titres des 18 morceaux le montrent : About promises made at funerals, Horses in stables relating battlefield stories, Le sourire d’Oscar ne cache pas sa profonde incompréhension du monde, Le village aplati… Ce sont des miniatures, des haïkus, des historiettes qu’on se raconte au coin du feu et qui forment comme une fresque mythologique d’histoires racontées non par la parole mais par la musique.

A vous de les imaginer. Dear Uncle Lennie est à la Jazz Station de Saint-Josse le samedi 5 à 18 h.