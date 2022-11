Séries: «Notre-Dame, la part du feu»

Notre-Dame, la part du feu. Série en 6 épisodes (55’) sur Netflix

Que faisait-on le jour de la mort de Michael Jackson ? Le 11 septembre 2001 ? Et le 15 avril 2019, quand le monde entier a observé, en direct, la cathédrale Notre-Dame, à Paris, se consumer dans les flammes ? Tous ces événements historiques récents ont laissé une trace dans la mémoire collective autant qu’individuelle. Plus ou moins profonde, plus ou moins intense selon la situation dans laquelle on se trouvait au moment où on les a vécus ou observés.