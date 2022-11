Le bien à la loupe, à Gembloux: une maison bourgeoise dès 350.000 euros (photos)

La maison offre aujourd’hui quatre chambres, un bureau, un vaste séjour ou encore, à l’extérieur, plusieurs terrasses, un jardin et un grand parking. Quelques travaux sont encore à envisager pour exploiter tout son potentiel (notamment le grenier non aménagé), ou encore pour y installer une activité commerciale ou libérale car la maison est située sur une chaussée passante.

Situation

Cette maison quatre façades est située à Beuzet, le long de la nationale 4 mais un peu en retrait par rapport à la chaussée. Le terrain de 11,7 ares qui l’entoure est notamment pourvu d’un grand espace de parking privatif. On trouve, à distance de marche, quelques commerces, une école ou encore des arrêts de bus. La nationale permet de rejoindre le centre de Gembloux et toutes ses facilités (gare, écoles, magasins…) en moins de dix minutes en voiture, alors qu’il faut compter une vingtaine de minutes pour atteindre le centre de Namur. L’accès à l’autoroute E42 s’effectue quant à lui en moins de dix minutes.

Etat général

La maison a été construite au début du 20e siècle et présente un style bourgeois qui transparaît encore dans ses carrelages anciens, son escalier en bois, sa loggia, ses portes intérieures travaillées, etc. Au fil des ans, le bien a été équipé de différents éléments comme une chaudière au mazout (1993), des châssis double vitrage en bois (2007), de l’isolation au niveau du plancher du grenier, une citerne d’eau de pluie de 5.000 litres, un portail électrique, etc. Son système électrique est conforme et l’intérieur a en grande partie été rénové en 2020, avec notamment de nouvelles salle d’eau et cuisine. Il reste encore quelques travaux à prévoir pour améliorer les performances énergétiques globales (par exemple la rénovation de la toiture) ou pour aménager le grenier qui pourrait héberger une suite parentale. De par sa situation et ses volumes, la maison peut aussi se prêter à une profession libérale ou une activité commerciale, moyennant bien sûr quelques adaptations.

Disposition

Le hall d’entrée sépare le rez-de-chaussée en deux, avec, sur la gauche, un bureau (ou salle de jeu) et, sur la droite, le séjour avec salon et salle à manger. Cet espace est prolongé par une véranda qui est ouverte sur le jardin et communique avec la cuisine équipée. Sur le côté du séjour, une porte donne aussi accès à un espace rassemblant le WC, la salle de bain et la buanderie via laquelle on peut rejoindre le garage deux voitures. L’étage, quant à lui, se compose de quatre chambres de 10 à 16 m2. La maison est complétée par un grenier aménageable de 36 m2 et par un jardin agrémenté d’un vaste parking, un terrain de pétanque, ou encore des terrasses (dont une couverte).

Prix

Les acquéreurs intéressés par la maison sont invités à formuler une offre à partir de 350.000 euros. Le bien a été en grande partie rénové et est parfaitement habitable. Des travaux et aménagements restent toutefois possibles, notamment pour y installer une profession libérale ou un commerce car la maison est bien située par rapport aux axes routiers.

Adresse : Beuzet (Gembloux)

Surface habitable : 164 m2

Chambres : 4 (possibilité 5)

Salles d’eau : 1

WC : 2

Cave : non

Jardin : oui, terrain +/- 11,7 ares

Etat : partiellement rénové

Garage : oui

PEB : F