Le soutien de la Belgique à l’initiative marocaine d’autonomie ignore les droits du peuple du Sahara occidental

Lors de sa récente visite diplomatique au Maroc, la nouvelle ministre belge des Affaires étrangères, Hadja Lahbib, a apporté son soutien au « Plan marocain d’autonomie du Sahara ». Elle a ainsi déclaré que « la Belgique considère le plan d’autonomie présenté en 2007 comme un effort sérieux et crédible du Maroc et comme une bonne base pour une solution acceptée par les parties ». La « solution » évoquée est celle qui devrait mettre fin au conflit du Sahara occidental, en attente de règlement depuis près de 50 ans. Force est de constater que cette prise de position rompt avec l’attitude traditionnelle de la Belgique et qu’elle s’avère en contradiction avec le droit international.

Plusieurs résolutions internationales

Pour rappel, le Sahara occidental est une ancienne colonie espagnole, dont l’essentiel du territoire se trouve sous occupation du Maroc, qui l’a formellement annexé en y proclamant sa souveraineté. Cette occupation a été dénoncée à plusieurs reprises par les Nations unies, qui ont affirmé le statut de « territoire non autonome » du Sahara occidental et le droit à l’autodétermination du peuple sahraoui. Ce point de vue a été confirmé par la Cour internationale de Justice dans un avis rendu en 1975, qui a conclu que « les éléments et renseignements portés à sa connaissance n’établissent l’existence d’aucun lien de souveraineté territoriale entre le territoire du Sahara occidental d’une part, le Royaume du Maroc d’autre part ». Tout récemment, dans un arrêt rendu en septembre 2022, la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples a encore souligné que « l’occupation continue [du Sahara occidental] par le Maroc est incompatible avec le droit à l’autodétermination du peuple [sahraoui] et constitue une violation de ce droit ». Dans plusieurs décisions rendues entre 2016 et 2021, la Cour de Justice de l’Union européenne a rappelé que « le territoire du Sahara occidental ne fait pas partie du territoire du Royaume du Maroc » et que toute décision affectant le statut de ce territoire suppose « que le peuple du Sahara occidental ait manifesté́ [son] consentement ». À lire aussi Ce président qui dérange l’Europe et le Maroc, au sommet Union européenne-Union africaine

Une possibilité d’indépendance écartée

Tous ces principes fondamentaux ne paraissent pas avoir été pris en considération lorsque la ministre a manifesté son appui au plan marocain, en le considérant comme une « bonne base » pour résoudre le conflit. Que prévoit exactement ce plan et en quoi pose-t-il problème au regard des règles internationales applicables ? Soumise en 2007 dans le cadre du processus de négociation entamé sous l’égide des Nations unies près de vingt ans plus tôt, « l’Initiative marocaine pour la négociation d’un statut d’autonomie de la région du Sahara » n’envisage, comme son nom l’indique, que l’autonomie du territoire, « dans le cadre de la souveraineté du Royaume et de son unité nationale ». Elle écarte ainsi par principe toute possibilité d’indépendance du Sahara occidental, en excluant que cette option soit proposée lors d’un futur référendum. Or, le droit à l’autodétermination dont jouit le peuple sahraoui comprend également, selon le droit international, la possibilité d’accéder à l’indépendance, sur laquelle le peuple concerné doit pouvoir exprimer sa volonté de manière « libre et authentique ».