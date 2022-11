Le patron de Wagner s’en prend aux élites russes: «Tant que les enfants des oligarques ne se battent pas, il n’y aura pas de mobilisation totale»

Evgueni Prigojine s’affirme de plus en plus sur l’échiquier politique russe, tirant parti de sa popularité pour critiquer ses adversaires dans les cercles les plus hauts de la Russie.

Lundi, le financier de Wagner a dénoncé les oligarques et les élites russes qui mènent une « vie confortable », empêchant une mobilisation générale alors que la guerre se poursuit, a rapporté Het Laatste Nieuws. « Tant que les enfants des élites ne partent pas à la guerre, la mobilisation totale du pays n’aura pas lieu », a fait valoir Evgueni Prigojine.