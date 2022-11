Europa League: à deux jours du match de l’Union Saint-Gilloise, la ville de Louvain prend des mesures par rapport aux fans de l’Union Berlin

La ville de Louvain a décidé d’interdire la présence de supporters de l’Union Berlin sur le territoire de sa commune et autour du stade Den Dreef en vue du match d’Europa League de football entre l’Union Saint-Gilloise et l’Union Berlin jeudi, ont confirmé la police de Louvain et le bourgmestre Mohamed Ridouani mardi.

Le décret vise à interdir la présence des supporters berlinois entre jeudi 10h00 et vendredi 10h00. Des contrôles d’identité auront également lieu à l’entrée du stade. Ne pouvant obtenir de billets pour la rencontre via leur club, à cause d’une sanction de l’UEFA, des supporters de l’Union Berlin auraient acheté des tickets via le site de l’Union Saint-Gilloise.