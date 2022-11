Alerte jaune sur une partie du territoire: voici les prévisions météo des prochaines heures

Mardi après-midi, des nuages arriveront par l’ouest mais le temps devrait rester généralement sec jusqu’en soirée. Les maxima seront compris entre 11 ou 12ºC en haute Ardenne et 15 ou 16ºC dans le centre. Le vent sera modéré à assez fort de sud-ouest à sud-sud-ouest et à la Côte, il sera assez fort à parfois fort. L’IRM a d’ailleurs activé une alerte jaune sur une partie du territoire, à savoir la Flandre Occidentale, la Flandre Orientale ainsi que la province d’Anvers.

Ce soir et cette nuit, une zone d’averses atteindra notre pays et sera accompagnée d’un renforcement du vent. Sous une averse plus intense, les rafales pourraient atteindre des valeurs voisines de 70 km/h sur le nord-ouest du pays, voire 80 km/h à la côte.