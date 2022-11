Absente de la Coupe du monde au Qatar, l’Italie doit décaler l’un de ses matchs amicaux à cause de Danse avec les Stars

Non qualifiée pour la Coupe du monde au Qatar, l’Italie a programmé deux matchs amicaux pendant la trêve internationale. Un problème de programmation a dû faire changer les plans de la fédération italienne.

Grande absente de la Coupe du monde au Qatar, l’Italie a planifié deux matchs amicaux durant la trêve internationale. Le premier contre l’Albanie le 16 novembre et le second en Autriche, le 19 novembre. Mais ce second match amical a posé quelques problèmes de programmation.

En effet, la Fédération italienne avait proposé à la Rai, propriétaires droits, de fixer le match contre l’Autriche le 19 novembre afin d’éviter d’entrer en concurrence avec le match d’ouverture du Mondial au Qatar. D’après le Corriere della Sera, la chaîne publique a refusé. Et la raison est assez étonnante.