À peine 20% de temps de jeu avec les Diables depuis l’Euro

Romelu Lukaku est-il occupé à payer tous ses efforts fournis depuis tant d’années ? Ses accélérations pleines de puissance, ses appels incessants, ses duels rugueux au plus près des tours défensives l’ont-ils fragilisé ? Il est certainement encore prématuré pour en faire un « colosse aux pieds d’argile », mais force est de constater que ses récents problèmes physiques commencent à poser question. Depuis son transfert mirobolant de l’Inter Milan vers Chelsea en août 2021 – soit il y a moins de quinze mois –, il en est déjà à sa cinquième période sur la touche. Et ce, après des pépins à des degrés plus ou moins graves : torsion à la cheville droite (un mois d’arrêt), touché par le Covid (deux semaines), blessure à la malléole (un mois), blessure à l’ischio-jambier gauche (deux mois). Des coups du sort qui ont ralenti sa progression et qui ont drastiquement diminué sa présence en compétition. Preuves à l’appui…