Diables rouges: Romelu Lukaku, une stressante course contre le temps

Son corps, outil de travail qui a permis à Romelu Lukaku d’entrer plus vite que les autres dans le monde professionnel et qu’il s’est résolu à entretenir au gré des années, est en train de le trahir. Ou, à tout le moins, de le ralentir dans ses envies de grandeur. À 29 ans, le géant belge enchaîne à son insu les coups d’arrêt, comme Kevin De Bruyne enquille les coups de génie. Une élongation à la cuisse gauche, survenue à l’entraînement collectif de l’Inter ce lundi, l’éloigne de nouveau des terrains. Rien de réjouissant dans la mesure où il s’agit d’une rechute musculaire au niveau de son ischio-jambier qui l’avait privé de douze matches avec son club et du rassemblement avec les Diables rouges en septembre.