Athlétisme: les deux équipes de 4 x 400 m belges qualifiées pour les Mondiaux de Budapest 2023

En raison de la pandémie du Covid, le Conseil de World Athletics (la Fédération internationale d’athlétisme (NDLR) a décidé de reporter les Relais mondiaux de Canton. Initialement prévus du 13 au 14 mai 2023, leur tenue a été postposée à avril/mai 2025 (dates exactes à confirmer).

Cette décision impliquera de modifier le système de qualification pour les épreuves de relais en vue des Mondiaux de Budapest 2023. Les huit équipes finalistes sur 4 x 100 et 4 x 400 m (hommes, femmes, mixte) lors des Mondiaux 2022 à Eugene ainsi que les huit équipes les mieux classées au ranking mondial seront qualifiées pour la Hongrie. Une bonne affaire pour les Tornados et les Cheetahs, qui avaient respectivement fini 3es et 6es en Oregon cet été et qui sont d’ores et déjà assurés de leur qualification pour le grand rendez-vous de la saison prochaine.