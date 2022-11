Arne Quinze expose en Arabie saoudite: «L’art sert à faire progresser les droits humains»

L’Arabie saoudite ambitionne d’illuminer la planète en appelant cent artistes du monde entier à nous rendre confiance dans l’avenir. Parmi ces rêveurs, le Belge Arne Quinze a créé une oasis de fleurs de led et de métal au cœur du désert.

L’Arabie saoudite entend casser son image de pays rigoriste et fermé aux droits humains pour réenchanter le monde sous la conduite de MBS, alias Mohammed Ben Salmane. D’une poigne de fer, l’homme qui cumule le titre de prince héritier et la fonction de Premier ministre, affirme vouloir « accélérer le progrès humain », au travers des projets futuristes de son plan Vision 2030. Pour faire rêver à de « nouveaux horizons », il mise tout autant sur l’art que sur la finance. Du 3 au 19 novembre, Riyad, la capitale de son royaume, accueille le Noor Festival, dédié aux arts et à la lumière.