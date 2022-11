Sur le tronçon Ottignies-Bruxelles, les travaux du RER comme une construction de Lego

Une vraie construction Lego, avec des voies posées, des aiguillages qui ne sont pas encore raccordés et des trains de chantier qui amènent la suite du matériel nécessaire. Nous sommes sur la ligne 161 Bruxelles-Luxembourg, non loin du pont du Ruchaux, à Court-Saint-Etienne. Une impressionnante grue Kirow, de près de 150 tonnes, s’avance lentement avec un panneau d’aiguillage commandé il a deux ans à l’atelier de Bascoup, à Charleroi. Sous le contrôle d’un géomètre, elle se déporte de 45 degrés pour le déposer dans le prolongement d’un autre, posé le matin même. Ici, pour fin 2023, sera mis en service le premier tronçon RER entre Ottignies et Bruxelles. Enfin !