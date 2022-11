Droits d’auteur: la réforme fâche, mais elle tient

Le gouvernement fédéral a approuvé vendredi en première lecture le projet de loi-programme réformant (notamment) le régime fiscal et parafiscal des droits d’auteur et droits voisins. Le texte, porté par le ministre des finances Vincent Van Peteghem (CD&V), passera en seconde lecture après avis du Conseil d’Etat. La section du texte portant sur les droits d’auteurs pourrait encore être améliorée à la marge, dans un souci de plus grande clarté et sécurité juridique, mais ses dispositions ne devraient pas être modifiées. L’un des vice-Premiers nous confirme que le passage en seconde lecture n’a été conditionné à aucune consultation supplémentaire des secteurs concernés. Le texte fait l’objet d’un accord politique difficile dont l’équilibre pourrait être ruiné en cas de négociations prolongées.