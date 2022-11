Alexis Saelemaekers se confie après plusieurs mois de silence: «Je serai prêt pour le Mondial et les Diables aussi»

Après des mois de silence, Alexis Saelemaekers nous a reçus chez Lieven Maesschalck pour évoquer sa rééducation et son rêve du Mondial. Pour parler, aussi, de sa réussite au Milan AC, de sa famille et de ses valeurs.

Près de trois ans après son déménagement pour le moins surprenant à Milan, Alexis Saelemaekers (23 ans) est devenu un (autre) homme. Heureux et épanoui dans ce milieu du foot professionnel dans lequel il trouve plus facilement ses marques que ses proches. Particulièrement réaliste, aussi, alors qu’ils étaient très peu nombreux à croire en sa réussite lorsqu’en janvier 2020, il quitta son statut de réserviste anderlechtois sous Vincent Kompany pour rejoindre les Rossoneri pour un montant global qui dépassera finalement les 12 millions compte tenu de tous les bonus liés notamment au nombre de matchs joués, au titre et à la Ligue des champions. Aujourd’hui, alors qu’il a vaincu une blessure au genou qui vient de le freiner durant un mois, c’est de coupe du Monde dont rêve Saelemaekers. Entre deux séances de forçat, il nous a partagé ses états d’âme, à Anvers, dans le centre de rééducation de Lieven Maesschalck.