Ligue des champions: le Club de Bruges a calé contre le Bayer Leverkusen et termine deuxième de son groupe

Pour mettre fin à une série de cinq matches sans victoire, Xabi Alonso a effectué six changements après la défaite 2-0 à Leipzig. Piero Hincapie, Timothy Fosu-Mensah, Nadiem Amiri, Daley Sinkgraven, Amine Adli et Adam Hlozek ont laissé leur place à l’ex-Brugeois Odillon Kossounou, Jeremie Frimpong, Exequiel Palacios, Mitchel Bakker, Callum Hudson-Odoi et Patrick Schick. En l’absence notamment d’Abakar Sylla, suspendu, et de Dennis Odoi et Clinton Mata, blessés, Carl Hoefkens a inséré quelques noms à son onze avec Noa Lang, Bjorn Meijer et Eduard Sobol. De manière assez inattendue, Andreas Skov Olsen a débuté sur le banc.

Peu dangereux en première période, le Club a mis le feu dans la surface du Bayer dès la reprise : sur un centre de Sobol au second poteau, Tajon Buchanan a vu sa frappe glisser sur la transversale et sur le rebond, Sobol a envoyé le ballon dans les airs (47e). Leverkusen a également fait preuve de plus de conviction en phase offensive et sur un corner, Schick aurait fait mouche de la tête si Mignolet n’avait pas sorti un arrêt brillant (54e). Pour garder la première place du groupe, les Brugeois devaient prendre plus d’initiatives ou adopter une autre disposition tactique, notamment grâce aux remplacements. Les montées au jeu de Skov Olsen à la place de Lang (67e), de Cyle Larin pour Sobol (79e) et de Roman Yaremchuk pour Ferran Jutla (87e) n’ont toutefois pas empêché Leverkusen de conserver le ballon et le point du partage, synonyme d’Europa League.

Revivez les moments forts de la rencontre :