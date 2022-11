Agences de voyages: les brochures mises au régime minceur

TUI vient d’imposer aux agences de voyages une diminution de leur marge et va leur faire payer les brochures à distribuer aux clients. Une pratique dépassée économiquement et écologiquement.

L’ambiance est tendue entre les agences de voyages et la filiale belge de TUI, le plus gros tour-opérateur de Belgique. Dans un secteur touristique qui sort de deux années difficiles, TUI Belgium vient en effet d’imposer deux « nouveautés » pour la saison estivale 2023 et hivernale 2023-2024. C’est le site spécialisé Pagtour qui a révélé le contenu du courrier reçu par les agents de voyages. Le tour-opérateur explique que « les circonstances actuelles » et la nécessité de « rester réactif dans ce monde compétitif » imposent « quelques ajustements de la structure des prix, y compris du système de commissions ». En clair, les commissions seront réduites de 0,5 %.