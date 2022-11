À quelques jours de l’annonce de la sélection pour le Mondial, Vanzeir espère avoir convaincu Martinez

Transparent durant les mois d’août et de septembre, Dante Vanzeir a retrouvé toutes ses sensations au cours d’un mois d’octobre absolument dantesque. En plantant six buts en championnat et un en Coupe d’Europe, l’avant de l’Union est sorti de l’ombre pour rentrer dans une lumière qu’il espère voir briller longtemps. « Je n’ai pas eu de recette particulière pour le mois écoulé mais si je peux la reproduire en novembre et en décembre, je suis évidemment preneur ». Le sourire qui traverse son visage contraste totalement avec l’amertume qui le voyait « beaucoup trop réfléchir » en début de saison. En huit rencontres toutes compétitions confondues, il a montré que son sens du but était juste plongé dans un sommeil enfin terminé. « Le football est un sport qui demande de l’efficacité, tant au niveau individuel que collectif. Je suis en forme et j’ai retrouvé la confiance qui me permet d’évoluer à un bon niveau. Parfois, il suffit d’un but pour tout relancer… »