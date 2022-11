Rayonnant sous le maillot du Standard, Nicolas Raskin veut être dans les 26 Diables au Qatar

En plein boom avec une équipe du Standard qui revit et en plein cœur de l’actualité avec une prolongation de contrat qui se profile à l’horizon, Nicolas Raskin a effectué, lundi, la tournée des grands-ducs. En étant l’invité, en soirée, de l’émission « La Tribune », mais aussi en apparaissant dans une interview diffusée peu avant par RTL Sport, dans laquelle le médian liégeois évoque son avenir et fait acte de candidature pour la Coupe du monde au Qatar. Une séquence enregistrée dans la foulée du Clasico arrêté contre Anderlecht, en préface du match de seizième de finale de la Coupe de Belgique à Dender que la chaîne privée retransmettra en direct le mardi 8 novembre, dont RTL a avancé (une partie de) la diffusion en apprenant que Raskin serait présent, le soir même, accompagné de son père, Thierry, et de sa sœur, sur le plateau de « La Tribune ». Ce qui, à l’arrivée, a offert une caisse de résonance plus importante encore à l’intéressé et à son club.