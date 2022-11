Une prime Ukraine sur le modèle de la prime Corona?

Les syndicats appellent à la grève générale dans une semaine, mais la norme salariale de 0 % semble bel et bien verrouillée. Que faire ? On pourrait s’inspirer du modèle de la prime Corona, de 500 euros, octroyée en 2021.

Des propos tenus par Paul Magnette samedi dans L’Echo sont clarificateurs pour ce qui concerne « le » dossier brûlant de novembre et ont d’ailleurs, on nous le rapporte, été perçus comme tels au Seize : « Dans les secteurs où il y a des marges, il est normal qu’on ouvre des discussions sur la manière de les partager avec les travailleurs. Nous allons respecter l’accord de gouvernement, mais la loi de 96 permet pas mal de choses. La dernière fois, on a augmenté le salaire minimum et ajouté une prime liée au corona. Il faut être créatif.