L’IRM émet une double alerte jaune sur une partie du territoire: voici les prévisions météo

Ce mardi soir et cette nuit, une zone d’averses atteindra notre pays et sera accompagnée d’un renforcement du vent. Sous une averse plus intense, les rafales pourraient atteindre des valeurs voisines de 70 km/h sur le nord-ouest du pays, voire 80 km/h à la côte.

L’IRM a d’ailleurs activé une alerte jaune sur une partie du territoire, à savoir la Flandre-Occidentale, la Flandre-Orientale ainsi que la province d’Anvers. Une deuxième alerte jaune est activée pour la Côte belge. En effet, le passage d’un creux d’altitude rendra l’atmosphère très instable au-dessus de la mer avec des averses parfois intenses et orageuses ; celles-ci pourraient également toucher la région côtière avec risque de cumuls de précipitations de l’ordre de 10 litres/m² en 1 heure.