«Les discours sur le wokisme à l’université fabriquent des paniques morales»

Ils sont nombreux à crier au loup, dénonçant une université assiégée par les féministes et antiracistes qui y imposeraient une « tyrannie totalitaire ». La recherche académique serait obnubilée par le genre et la race, qui menaceraient l’ensemble de la société. C’est dans ce contexte toujours tendu que Francis Dupuis-Déri, enseignant à l’Université du Québec à Montréal (UQAM) et auteur de plusieurs essais, vient de publier chez Lux Editeur Panique à l’université : rectitude politique, wokes et autres menaces imaginaires.

On présente la menace woke comme un nouveau phénomène sur les campus. Vous revenez dans votre essai à l’histoire ancienne et plus récente de l’université…