Ligue des champions: Tottenham égalise contre Marseille, le Bayern mène face à l’Inter (direct)

Le suspense sera nettement moins présent au menu des trois autres groupes, où les qualifiés sont déjà connus, et concernera les premières places respectives de chaque poule et l’identité du club reversé en C3.

Naples a l’occasion de réussir un premier tour parfait, six victoires en six matches, face à Liverpool. À Anfield, les Reds devront s’imposer par au moins quatre buts d’écart pour chiper la première place aux Napolitains tandis que l’Ajax Amsterdam veillera à ne pas gâcher son résultat du match aller face aux Rangers (4-0) pour ne pas voir Glasgow lui subtiliser la 3e place de la poule A.

Enfin, les positions sont figées dans la poule C. Contre l’Inter, son dauphin, le Bayern peut devenir la seule équipe à valider six succès en six matches de groupes pour la troisième fois. Le Barça est déjà condamné à la troisième place avant son voyage tchèque face au Viktoria Plzen.

Groupe A

Glasgow Rangers — Ajax Amsterdam

Liverpool — Naples

Groupe C

Viktoria Plzen — FC Barcelone

Bayern Munich — Inter Milan

Groupe D

Marseille — Tottenham

Sporting Portugal — Eintracht Francfort