Ligue des champions: Tottenham et Francfort qualifiés pour les huitièmes de finale, Marseille 4e et éliminé

Dans le groupe D, Tottenham, vainqueur 1-2 in extremis à Marseille, a terminé premier devant Francfort, qui s’est imposé 1-2 au Sporting Lisbonne. Les Portugais sont reversés en Europa League et l’OM a fini son parcours européen.

Le suspense était total dans le groupe D où les quatre équipes pouvaient encore valider leur ticket pour le tour suivant. Marseille a entraperçu la qualification pour les huitièmes de finale après avoir ouvert le score via Mbemba peu avant la mi-temps. Mais la suite de la rencontre aller virer au cauchemar pour les Phocéens. Lenglet jetait d’abord un coup de froid sur le Vélodrome juste après la pause. Le Français reprenant victorieusement de la tête un coup-franc botté par Perisic. L’OM pensait toutefois pouvoir se consoler en prenant la troisième place synonyme de barrage de l’Europa League. Mais les hommes d’Igor Tudor craquaient une seconde fois à quelques secondes du terme (1-2). Leur bourreau se nommait Hojbjerg. L’OM, dernier, n’avait plus que ses yeux pour pleurer.

Liverpool fait chuter Naples

Le suspense était moindre dans les autres groupes où les principales décisions étaient déjà tombées. Dans le A, Naples a conservé sa première place malgré sa défaite dans les derniers instants de la rencontre face à Liverpool (1-0). Les hommes de Luciano Spaletti, qui avaient vu le but d’Ostigard annulé par le VAR pour une position de hors-jeu en début de seconde période, ont plié à cinq minutes du terme à Anfield sur un goal de l’inévitable Mohamed Salah. Les Reds terminent avec le même nombre de points que Naples (15) mais restent toutefois à la seconde place.

Dans le même temps, l’Ajax Amsterdam a lui assuré sa troisième place en prenant la mesure des Glasgow Rangers (1-3), bourreaux de l’Union Saint-Gilloise en tours préliminaires. Les Écossais devront oublier au plus vite cette campagne catastrophique qu’ils terminent sans aucune unité au compteur.

Carton plein pour le Bayern

Enfin, dans le groupe C, le Bayern a fait le plein de points (18 sur 18) après sa victoire face à l’Inter de Milan grâce à un but sur corner de Pavard et un missile de Choupo-Moting (2-0). Les Nerazzurri, qui n’ont pas démérité et ont même eu un but annulé en début de seconde mi-temps, se qualifient toutefois eux aussi pour les huitièmes, finissant à la seconde place.