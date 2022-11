Le Congo n’a d’autre ami que lui-même

Les avancées actuelles du M23, suscitant la déception de Kinshasa et le déchaînement de l’opinion congolaise, risquent d’accentuer encore le dangereux isolement du Rwanda, sinon une « troisième guerre africaine » en territoire congolais.

Quand donc les Congolais comprendront-ils que leur pays est trop vaste, trop riche, pour avoir des amis sincères ? On sait aujourd’hui que Léopold II n’a pas chargé Stanley de lui trouver une colonie parce qu’il souhaitait mener une œuvre civilisatrice, que si la Belgique a accepté l’héritage colonial c’était à la seule condition que l’entreprise ne lui coûte rien et que si l’indépendance a été accordée, trop rapidement, c’était surtout pour éviter des troubles coûteux, mais en veillant (on sait de quelle façon…) à mettre des « modérés » au pouvoir.