Ligue des champions: il n’a manqué que la cerise sur le gâteau pour les Brugeois

Même s’ils ont arraché un partage blanc finalement assez conforme à la réalité de leur match disputé sur la pelouse du Bayer Leverkusen, plusieurs joueurs brugeois avaient le masque au coup de sifflet final de M. Mariani. Auteurs d’un début de campagne tonitruant, historique car inédit dans l’histoire du football belge en Ligue des champions (10 sur 12, 0 but encaissé !), les hommes de Carl Hoefkens n’ont pas su le capitaliser au mieux face à Porto (0-4), la semaine passée, puis mardi soir à Leverkusen (0-0), « modeste » 16e de Bundesliga. Et cela prouve toutes leurs ambitions ! Grâce à ce partage, l’équipe allemande, désormais entraînée par Xabi Alonso, sera d’ailleurs reversée en Europa League, renvoyant à la 4e et dernière place le favori initial du groupe, l’Atlético Madrid !