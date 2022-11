Jackpot pour le Club de Bruges: le beau parcours en Ligue des champions leur a déjà rapporté plus de 47 millions d’euros

Le Club a écrit l’une des plus belles pages de son histoire européenne, mais aussi bien renfloué ses caisses.

Grâce à cette fabuleuse campagne, Bruges a pour l’instant amassé 47,485 millions d’euros de primes : 15,64 pour sa participation à la phase de poules ; 5,685 pour son coefficient UEFA ; 4,5 émanant de la billetterie ; 1,8 du « market pool » ; 8,4 pour ses trois succès ; 1,86 pour ses deux partages et 9,6 pour sa qualification en huitièmes de finale.

Et ce n’est peut-être pas tout… Parce que 10,6 millions d’euros supplémentaires pourraient encore venir s’ajouter si Bruges venait à réaliser un nouvel authentique exploit. Celui d’éliminer un cador européen au prochain tour et, donc, de rejoindre les quarts. Mais on n’est forcément pas encore là…