Elections israéliennes: premiers sondages favorables à Netanyahou

C’est pas bon. Il y a moins de monde que les années précédentes », s’inquiète cette militante qui distribue des tracts pour le parti de gauche Hadash-Taal. Une petite foule se presse à l’entrée de l’école Shvirim, à Jaffa – ville mixte, dont la population est majoritairement palestinienne de citoyenneté israélienne. Voisine de Tel Aviv, la cité s’était enflammée lors de violentes émeutes, pendant l’escalade de mai 2021. Ces tensions auraient favorisé la montée de l’extrême droite la plus radicale – une alliance du parti sioniste-religieux et de force juive. Ce qui inquiète justement Kheir Schnitzer, une Arabe qui s’est mariée à un Juif : « Pour les Palestiniens, que ce soit Netanyahou ou non, ce sont tous les mêmes. Mais nous sommes mélangés. Personne ne partira nulle part. On veut un leader pour nous dire qu’il y a de l’espoir, et qu’on protège nos droits. Je comprends que les Juifs soient inquiets. Mais l’extrême droite n’est pas la solution. »