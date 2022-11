Blessé, Paul Pogba dit adieu au Mondial qatari

Paul Pogba n’en finit pas de revenir : sa carrière en yo-yo entre Manchester United et la Juventus en atteste. Son refuge, c’est le passé. C’était mieux avant, ailleurs. Cependant, cette fois-ci, son retour, il ne l’effectuera pas dans les temps, celui pour la Coupe du monde s’entend. À cause d’elle, pour ce futur, il a négligé le présent, son ménisque abîmé. Il n’a considéré que la durée de sa convalescence et pas sa guérison. Il a soigné son espoir plutôt que son ménisque. Il s’est lancé dans un contre-la-montre, mais à contretemps. Il est hors délai pour le Qatar, avec la Juventus, il accuse déjà un retard de 6 mois : zéro minute au compteur en dépit d’un salaire annuel de 8 millions nets et 2 de bonus garanti jusqu’en 2026.