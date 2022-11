Carl Hoefkens sur le parcours du Club de Bruges en Ligue des champions: «Vous ne pouvez qu’être fier»

Les Brugeois ont finalement terminé à la deuxième place du groupe B après un partage au Bayer Leverkusen (0-0) conjugué à la victoire du FC Porto contre l’Atlético de Madrid (2-1). « Je ne peux pas cacher une once de déception, à la hauteur de la confiance que je porte à mon groupe. Mais quand vous faites 4/6 contre deux équipes du groupe et 3/6 contre la troisième, le tout en gardant le zéro derrière cinq fois sur six, vous ne pouvez qu’être fier », a dit l’entraîneur brugeois Carl Hoefkens en conférence de presse.

Mardi en Allemagne, le Club a eu l’opportunité d’ouvrir la marque mais le Canadien Tajon Buchanan a trouvé la transversale au retour des vestiaires. « On voulait gagner ce match et le jouer de manière dominante. On a hérité d’occasions, notamment en 2e mi-temps. Mais au plus haut niveau, il faut pouvoir être capable de les saisir, ce que personne n’est parvenu à faire ce mardi soir », a analysé Hoefkens, qui n’a pas hésité à effectuer plusieurs changements offensifs pour glaner les trois points, en injectant Andreas Skov Olsen, Cyle Larin et Roman Yaremchuk, en vain.