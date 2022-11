Sporting de Charleroi: Nadhir Benbouali, le buteur enfin libéré

Au Mambourg, on espère que le déclic tant attendu est enfin survenu pour l’attaquant algérien, après son premier but sous la vareuse carolo, inscrit dimanche face à l’Antwerp, lors de sa cinquième titularisation.

Un changement d’entraîneur, c’est un peu l’occasion de remettre les compteurs à zéro, l’occasion d’un nouveau départ. Enfin buteur après 463 minutes improductives sur nos pelouses, Nadhir Benbouali a en tout cas saisi l’opportunité offerte par Frank Defays. C’est d’ailleurs entre les bras du T1 intérimaire qu’il a fêté ce moment de délivrance. « Depuis le début, Frank l’aide beaucoup. Il est toujours derrière lui, il parle avec lui. L’ancien coach parlait aussi à Nadhir, même quand il ne le sélectionnait pas. Mais Frank le fait encore davantage. Il faut dire aussi qu’il était là pour les joueurs non sélectionnés », explique Adem Zorgane. Comme un symbole, face à l’Antwerp, c’est le médian algérien qui a donné l’offrande à son compatriote. « J’ai donné un assist à mon pote, pour son premier but. J’espère que ce goal va le relancer. On se voit toujours après les entraînements. Le soir, on discute. Je lui ai dit que ce serait dur au début.