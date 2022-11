Météo: un ciel radieux avant le retour de la pluie

Mercredi matin, des éclaircies parfois larges alterneront avec des champs nuageux, temporairement plus nombreux en Ardenne. Quelques averses locales seront encore temporairement possibles, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM). L’après-midi, le temps deviendra sec et ensoleillé sur la plupart des régions.

Ce soir et cette nuit, le ciel deviendra de plus en plus nuageux à partir de la Côte avec une possibilité de précipitations sur l’ouest en fin de nuit. Les minima seront compris entre 6ºC en Hautes-Fagnes et 13ºC en bord de mer, sous un vent modéré à assez fort au littoral, de secteur sud, et des rafales de 40 à 55 km/h.

Pour le reste de la semaine

Jeudi, l’IRM prévoit d’abord quelques éclaircies sur l’est du pays tandis qu’ailleurs, les champs nuageux seront déjà plus nombreux, avec par moments des pluies généralement faibles dans l’ouest. Dans le courant de l’après-midi et en soirée, les précipitations s’intensifieront à partir de l’ouest. Les maxima seront compris entre 11ºC en Ardenne et 16ºC en plaine, sous un vent modéré de sud à sud-sud-est.

Vendredi, le ciel sera assez nuageux. De la pluie ou une averse restera possible. Sur l’ouest, le temps deviendra sec avec graduellement des éclaircies. Il fera plus frais avec des maxima de 7 ou 8ºC en Hautes-Fagnes à 13ºC au littoral.

Samedi, une crête anticyclonique mobile sera à l’origine d’une amélioration. A une ondée locale près, le temps restera sec dans la plupart des régions, sous un ciel partagé entre nuages et éclaircies.

Dimanche, une zone pluvieuse traversera le pays à partir de l’ouest.