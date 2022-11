Elise Mertens remporte son premier match en double aux WTA Finals: «Cela nous met dans une dynamique positive»

Dans leur premier match du groupe Pam Shriver, la Belge et la Russe, têtes de série nº4, ont battu la paire formée par l’Ukrainienne Lyudmyla Kichenok et la Lettone Jelena Ostapenko, têtes de série nº5, 3-6, 6-1 et 10/6 après 1h21 de jeu.

« Ce ne fut pas un match facile », a confié la Limbourgeoise à Belga après la victoire. « Le premier set était très accroché, avec beaucoup de jeux à 40-40 que nous ne sommes pas parvenues à empocher. Mais nous avons bien réagi par la suite. Nous avons joué de manière plus agressive, en limitant notre nombre de fautes, et saisi nos occasions. Et dans le super tie-break, nous n’avons pas lâché le morceau. Nous nous sommes rapidement échappées à 5-0 et avons réussi à contenir leurs assauts pour finir par l’emporter. »