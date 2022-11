Une étude aux résultats alarmants: voici pourquoi les filles ne jouent pas au football en Belgique

Pour ce faire, l’étudiant a bénéficié de l’aide du Dr. Jonas Vandenbruaene (UAntwerpen) et du Dr. Matteo Balliauw, coordinateur du RBFA Knowledge Centre, qui l’ont aidé à y voir plus clair. « Cette étude met en évidence les aspects que nous pouvons encore améliorer en collaboration avec les clubs au niveau de l’offre et de l’encadrement des joueuses, pour surfer sur la popularité récente du football féminin et en poursuivre le développement », explique le dernier cité.

« Ces dernières années, nous avons réussi à inciter de nombreuses filles et femmes à jouer au football grâce à la stratégie que nous avons mise sur pied dans le cadre de notre campagne The World At Our Feet. Au-delà de l’augmentation du nombre d’inscriptions et des succès engrangés par l’équipe nationale féminine belge, nous voulions savoir avec cette étude comment faire encore mieux. Les filles qui commencent aujourd’hui à jouer au football sont les talents de demain et peuvent devenir des joueuses importantes. Or ce n’est que si elles se sentent à l’aise qu’elles pourront pleinement développer leur potentiel. »

Grâce à une expérience fondée sur les choix, les chercheurs ont pu définir les principales motivations de ces jeunes filles dans le monde du football. Et leurs résultats, qui viennent d’être publiés, aident à y voir plus clair. « Les filles veulent principalement être soutenues dans leur choix par leurs proches », poursuit le Dr. Matteo Balliauw. « Le soutien des parents, des amis, des enseignants et des coaches accroît de 30 % la possibilité qu’une fille commence à jouer au football. Jouer avec des amis (+44,1 %) et avoir des idoles, comme des arbitres (+19,7 %) et des coaches (+22,4 %), sont déterminants pour inspirer les filles. Par ailleurs, les filles veulent s’inscrire dans des clubs de football pour s’entraîner à moments fixes en dehors du contexte scolaire et pour jouer quelques matches par saison. Par contre, les remarques déplacées sur leur (nouveau) hobby (-20,7 %) ou les longs déplacements vers un club ont l’effet inverse et démotivent les filles à commencer ou à continuer à jouer au football. »