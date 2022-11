La transition vers les moteurs électriques en vaut-elle le coût?

Pour le journaliste et essayiste François-Xavier Pietri, la marche forcée vers l’électrique est une folie. Dans un livre nourri et documenté, il dénonce le coût social, économique et environnemental de ce bouleversement.

En juillet 2021, la Commission européenne proposait un texte prévoyant que toutes les voitures et camionnettes neuves vendues en Europe à partir de 2035 soient « zéro émission ». Jeudi 27 octobre, eurodéputés et Etats membres ont trouvé un accord sur cette réglementation, le premier sur un texte du paquet climat européen (« Fit for 55 ») destiné à réduire d’au moins 55 %, d’ici 2030 et par rapport à 1990, les émissions de gaz à effet de serre de l’UE.