Proximus augmente à nouveau ses tarifs

Un abonnement plus cher

Le tarif de l’internet fixe change également cette fois-ci. L’abonnement Internet Maxi devient 3 euros plus cher, à 54,99 euros par mois ou 59,99 euros sur la fibre. Internet Essential, l’abonnement le moins cher de Proximus, reste toutefois à 25 euros par mois. Le tarif mensuel des abonnements de téléphonie mobile Mobilus ne change pas, mais Proximus ajuste le prix de certains produits plus anciens et renchérit également l’utilisation des données hors forfait et les minutes d’appel pour les clients prépayés.

Une conséquence de l’inflation

Le prix d’une ligne téléphonique fixe augmente de 1,5 euro par mois pour atteindre 26,13 euros.

Proximus ajuste également certains tarifs de sa marque à bas prix Scarlet. La formule Loco Internet (internet illimité) passe de 32 à 34 euros par mois, le Pack Trio (internet, TV et ligne fixe) de 40 à 42 euros par mois.