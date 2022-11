Stationnement: du changement à Ixelles depuis le 1er novembre

Une mesure qui répond à deux choses : inciter à des modes de déplacement alternatifs et éviter d’immobiliser certains véhicules. Aussi, plus la rotation dans la rue est importante, plus il y a de places de parking pour les résidents et de stationnements ponctuels des visiteurs.

Zones vertes, grises et rouges

Aux côtés de la zone bleu, existent dorénavant une zone verte ainsi que des zones grise et rouge. La durée possible de stationnement n’est ainsi plus limitée, sauf pour ceux qui possèdent une carte de stationnement. La zone verte permet de contrebalancer, dans les quartiers résidentiels, le report des autres zones payantes. L’horaire de contrôle en zone verte est identique à celui de la zone bleue (9h-18h). Celui en zone grise, court le soir jusqu’à 21h.

La carte « professionnel »

La carte « professionnel » soulagera les commerçants et le personnel des établissements d’enseignement implantés à Ixelles. Elle est limitée à 1800.