COP27: les Verts dénoncent la situation des droits humains en Egypte

«Il est illogique de parler des dérèglements climatiques dans un pays tout en niant la répression des droits humains et des associations environnementales qui y règne», estiment les Verts mercredi dans un communiqué.

À moins d’une semaine de l’ouverture de la COP27 à Charm el-Cheikh, le groupe Ecolo-Groen à la Chambre demande au gouvernement fédéral de faire pression sur l’Égypte pour qu’elle garantisse les droits humains et libère ses prisonniers politiques.

À lire aussi Rami Shaath: «La Cop 27 en Egypte, c’est du greenwashing!»

S’assurer de la liberté d’expression et d’association

Ceux-ci ont d’ailleurs déposé fin octobre une proposition de résolution à la Chambre. Le texte demande au gouvernement belge de s’assurer que la liberté d’expression et d’association soit garantie durant la COP, de conditionner la coopération économique et diplomatique avec l’Égypte à la réalisation des droits humains, d’obtenir la libération des prisonniers d’opinions dans le pays ou encore de pousser l’ONU à enquêter sur les graves violations des droits humains commises en Égypte.

Le groupe Ecolo-Groen demandera également à ce que des auditions soient réalisées en commission Relations extérieures durant le sommet climatique.

À lire aussi Egypte: le calvaire d’Alaa Abdel Fattah illustre la dérive dictatoriale du régime d’Al-Sissi

Entre 60.000 et 100.000 prisonniers d’opinions

«À l’heure actuelle, entre 60.000 et 100.000 prisonniers d’opinions croupissent dans des geôles égyptiennes surpeuplées et insalubres, car ils s’opposent à la politique du président al-Sissi. Parmi eux, des opposants politiques, des journalistes, des activistes pour le climat ou encore des académiciens. Cette stratégie carcérale est délibérément mise en place par le régime d’al-Sissi afin d’étouffer toute opposition. Dans un tel contexte, comment être sûr que les personnes, internationales ou égyptiennes, qui prendront la parole ou manifesteront durant la COP ne subiront pas de représailles?? La Belgique et l’Europe doivent mettre la pression», insistent les Verts.