Une banque centrale n’est ni une entreprise ni une banque commerciale! Les banques centrales ont une marge de manœuvre énorme que la volonté politique doit mieux exploiter dans ce contexte de hausse des taux, d’annonces de pertes financières et de défi écologique majeur.

Carte blanche - Par Jézabel Couppey-Soubeyran, maîtresse de conférences à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, conseillère scientifique à l’Institut Veblen; Pierre Delandre, sociologue de la monnaie, chercheur associé à Etopia Publié le 2/11/2022 à 13:17 Temps de lecture: 5 min

Gros temps pour les banques centrales ? Après décision du Parlement, le Trésor britannique pourrait verser 11 milliards de livres sterling à la Banque centrale d’Angleterre. Comme la Banque centrale des Pays-Bas, la banque nationale de Belgique (BNB) a récemment prévenu ses actionnaires qu’elle réaliserait une perte cette année (la première depuis septante ans). En réalité, ces pertes touchent l’ensemble des banques centrales et sont dues au fait que celles-ci s’apprêtent à revendre une partie des titres de dette publique, qu’elles ont achetés dans le cadre de leurs programmes d’assouplissement quantitatif « Quantitative easing – QE » à un prix que l’actuelle remontée des taux d’intérêt fait chuter. Ces pertes seraient problématiques pour des entreprises ou des banques commerciales, mais elles ne le sont absolument pas pour des banques centrales qui peuvent parfaitement fonctionner même avec des fonds propres négatifs. Pourtant, ces pertes sont annoncées comme si cela était grave, comme si au fond la banque centrale n’était pas cette institution douée du pouvoir monétaire, mais une quelconque entreprise ! Un pouvoir « extraordinaire » Une perte n’est pas grave en soi pour une banque centrale. La Banque des règlements internationaux (BRI), la « banque centrale des banques centrales », l’explique clairement dans son ouvrage sur les finances des banques centrales. Certes ce peut être mal compris ; la BRI le souligne d’ailleurs, mais une banque centrale détient un pouvoir « extraordinaire » au plein sens du terme, celui de créer la monnaie centrale que les banques utilisent entre elles. Elle est l’institution au sommet du système monétaire hiérarchique que nous connaissons depuis le XIXe siècle. Quand la banque centrale prête de la monnaie centrale aux banques ou achète des titres sur les marchés financiers, elle crée de la monnaie centrale en l’inscrivant à son passif sur le compte des banques bénéficiaires. Figure ainsi au passif de la banque centrale ce qu’elle doit, mais ce qu’elle doit est précisément la monnaie qu’elle crée elle-même. Ainsi, une perte ne réduit pas la capacité d’une banque centrale à honorer ses engagements dès lors que ceux-ci sont en monnaie centrale. À lire aussi La BNB dans le rouge: comment est-ce possible? Soutien aux besoins prioritaires C’est pour cette raison que, comme le recommandaient près de 150 économistes de toute l’Europe, la banque centrale aurait pu, au moment opportun, annuler les créances qu’elle a accumulées sur les États, en conditionnant l’opération au réinvestissement des sommes annulées là où les besoins sont prioritaires ; dans le développement des énergies renouvelables, de grands programmes de rénovations thermiques, de construction d’infrastructure permettant de développer le fret ferroviaire et des mobilités moins énergivores, dans la restauration des services publics, dans l’accompagnement social et sectoriel à la transition, etc. Ces besoins prioritaires nécessitent des investissements immenses. Quand les taux étaient au plus bas et très proches d’un pays à l’autre de la zone euro, les États auraient pu ré-emprunter aisément ces sommes en allongeant le plus possible la maturité de leurs emprunts et tous auraient ainsi été engagés pour longtemps dans un programme d’investissement qui aurait donné un sérieux coup d’accélérateur à l’indispensable transformation sociale-écologique.

Soutien de la dépense C’est également pour cela que la banque centrale pourrait même donner de la monnaie centrale aux ménages et aux entreprises (leur mandat n’interdit pas la monnaie hélicoptère), voire aussi aux États si leur mandat ne leur interdisait pas (l’article 123 du TFUE interdit aux banques centrales d’apporter une assistance financière directe aux États). La monnaie hélicoptère serait un outil puissant de soutien de la dépense en situation de déflation ou de stagflation. Quant au don de monnaie centrale aux États, ce serait la garantie de pouvoir réaliser les investissements publics non rentables qui sinon n’auront pas lieu alors qu’ils sont indispensables. À lire aussi La BCE prône le retour de l’orthodoxie. A contretemps? La seule à pouvoir supporter une perte lourde C’est enfin pour cela aussi que la banque centrale pourrait demain prendre à sa charge les actifs trop carbonés qui vont se dévaloriser avant de s’échouer au bilan des banques et qui mineront la transition si les banques ne s’en défont pas. Bien sûr il faudrait associer à cette défaisance une conditionnalité très forte : les banques céderaient leurs actifs échoués en échange d’un engagement ferme et contraignant dans le financement de la transition et d’un renoncement au financement des activités extractives. En se faisant ainsi le « défaiseur en dernier ressort », comme elle a été « l’assureur en dernier ressort » pendant la crise financière et le « financeur en dernier ressort » pendant l’épidémie de covid, la banque centrale assumera une perte lourde, qu’elle est précisément la seule institution à pouvoir porter. Il faut une volonté politique La bonne façon d’accueillir ces innovations monétaires, de tenir compte de l’incompréhension qui entoure le pouvoir monétaire de la banque centrale et de conserver la confiance en l’institution serait de créer un nouveau poste d’actif au bilan qui permettrait d’enregistrer ce type d’opération menée au profit de la communauté sous la forme d’un actif non exigible « Contributions définitives de la banque centrale aux objectifs de la Nation ». Ainsi, non seulement il n’y aurait pas de perte à enregistrer mais il y aurait en plus une mémoire des opérations d’intérêt public, d’intérêt national, qui permettrait de réguler le stock de monnaie permanente en résultant (permanente puisque pas adossée sur un crédit à rembourser ou sur un titre acquis et pouvant être revendu). Assurément si la volonté politique était là pour conduire ces innovations monétaires, le cadre comptable suivrait sans aucune difficulté.