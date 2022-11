La Belgique condamnée par la Cour européenne des droits de l’homme pour l’accueil d’un demandeur d’asile La CEDH a condamné l’Etat belge pour l’accueil inadéquat d’un demandeur d’asile guinéen, lui imposant également de fournir au jeune homme un abri et une assistance matérielle de base.

La Cour européenne des droits de l’homme a condamné la Belgique pour l’accueil inadéquat d’un demandeur d’asile originaire de Guinée. La Cour demande à la Belgique de fournir un abri et une assistance matérielle de base, comme l’a déjà demandé le tribunal du travail de Bruxelles.

L’affaire concerne un demandeur d’asile originaire de Guinée, qui s’est vu refuser une place dans une structure d’accueil après son arrivée en Belgique le 12 juillet et après sa demande d’asile le 15 juillet. Le 22 juillet, le tribunal du travail francophone de Bruxelles a donné tort à Fedasil et a demandé que l’homme soit hébergé dans un centre d’accueil, dans un hôtel ou dans une autre structure permettant de fournir un abri et une aide matérielle de base.

Cette décision n’ayant pas été suivie d’effet, l’homme a également saisi la Cour européenne des droits de l’homme. Il a demandé à la Cour d’exhorter le gouvernement belge à mettre en œuvre la décision du tribunal du travail.

Dans sa demande, l’homme a invoqué, entre autres, le froid et l’humidité croissants ainsi que le fait qu’il souffrait de la faim et de problèmes de santé. Il a également évoqué la transmission de la gale chez les demandeurs d’asile sans abri, situation exacerbée par le manque d’hygiène.

L’homme estime que plusieurs de ses droits fondamentaux ont été violés, comme l’interdiction des traitements inhumains ou dégradants (art. 3) et le droit au respect de sa vie privée, familiale et de sa famille (art. 8).

Le 31 octobre, la Cour européenne des droits de l’homme a décidé, en référé, d’enjoindre à la Belgique d’exécuter l’arrêt du tribunal du travail du 22 juillet et de fournir ainsi un logement et une aide matérielle au demandeur d’asile en question. La Cour a ajouté qu’elle n’accède à de telles demandes que dans des cas exceptionnels, uniquement lorsque le requérant est confronté à un risque réel de préjudice irréversible.