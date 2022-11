«Des affirmations délibérément trompeuses motivées par le racisme»: le Qatar refuse la création d’un fonds d’indemnisation pour les ouvriers travaillant sur les chantiers de la Coupe du monde

Ali Ben Samikh Al-Marri qualifie ces appels d’ONG de « coup de communication », déplorant par ailleurs le fait que diverses organisations et certains pays tentent de « discréditer le Qatar avec des affirmations délibérément trompeuses », et parfois « motivées par le racisme ».

Human Rights Watch et Amnesty International mènent une campagne visant à obtenir des compensations pour les travailleurs victimes d’« abus » (décès, blessures, salaires impayés, etc.) de la part de l’instance dirigeante du football mondial, la Fifa, et le pays hôte du Mondial-2022, qui débute le 20 novembre.