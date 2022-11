Le deuil prolongé, une notion qui fait débat

Le deuil prolongé a fait son entrée dans deux manuels de classification des troubles psychiques, et cela divise les psychiatres et psychologues. Certains craignent qu’on finisse par médicaliser un processus normal.

En cette semaine de la Toussaint, peut-être avez-vous pris la direction des cimetières pour fleurir les tombes de vos défunts. Ce rituel de deuil est sans doute l’un des plus universellement partagés. Pour certains, la perte d’un proche est encore récente, pour d’autres, elle remonte déjà, mais la douleur demeure toujours aussi vive. Ils traversent une situation que l’on qualifie de « deuil prolongé ». Cette notion vient de faire son entrée dans deux nosographies – des traités, qui classifient méthodiquement les maladies, auxquels les psychologues et psychiatres du monde entier se réfèrent. L’une parle de deuil prolongé lorsqu’il dure plus de 6 mois, l’autre lorsqu’il se prolonge au-delà d’un an après le décès d’un proche. Mais cette classification divise. « Cela pose problème à certains car un deuil de plus de 6 mois, même très profond, peut être tout à fait normal », explique Evelyne Josse, psychotraumatologue chargée de cours à l’Université de Lorraine (Metz).